I viaggi in Inghilterra di Albert Botines, agente di André Onana, trovano oggi spazio anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano parla del noto interesse del Chelsea ma soprattutto di quello più recente del Manchester United, con cui il procuratore ha un dialogo aperto per capire fin dove potrebbero spingersi i Red Devils. "Per realizzare una super plusvalenza e dare ossigeno al mercato in entrata, l’Inter parte da una richiesta di almeno 60 milioni e non vuole scendere sotto il limite massimo dei 50 milioni - sentenzia il Corsport -. Lo United dal canto suo attende di capirne di più dal futuro di David De Gea, in scadenza di contratto e non ancora certo di restare a Old Trafford. Dietro le quinte a spingere per Onana c’è anche l’allenatore Erik Ten Hag, che ha già avuto il portiere in squadra all'Ajax nella stagione (2018/2019) della cavalcata fino alla semifinale di Champions e in diverse occasioni l’ha elogiato apertamente. A partire dalla sua capacità di gestire il pallone con i piedi".

In pole per l'eventuale sostituzione del camerunese c'è sempre il georgiano Giorgi Mamardashvili, classe 2000 in forza al Valencia che spera di poter fare cassa dal suo talento, corteggiato anche da diversi club di Premier League.