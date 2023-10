"Settembre è il mese del Toro: entra al 9' del secondo tempo, al 17' sblocca la partita e in 27 minuti, fino al 44', serve un poker pazzesco di classe, autorità, prepotenza. E finisce così: Salernitana-Lautaro Martinez 0-4. Lo show straordinario di un attaccante strepitoso che ha chiuso il mese con 6 reti, che s'è catapultato in testa alla classifica marcatori con 9, che è diventato il primo giocatore nella storia della Serie A a segnarne quattro da subentrato". Così il Corsport oggi celebra l'impresa di Lautaro ieri all'Arechi.

"La squadra di Paulo Sousa, alla quarta sconfitta in cinque partite e in crisi totale, diciamo anche fortemente a rischio-panchina con la sosta in vista, aveva guardato l'Inter negli occhi proprio fino all'arrivo del ciclone d'Argentina, ma poi s'è sgretolata. Liquefatta. Tartassata dall'azione incessante di Lautaro e Thuram, al quarto assist (nessuno come lui in A) e all'ennesima conferma di qualità: individuale e della coppia. La sconfitta con il Sassuolo, insomma, è stata un episodio: l'Inter ha risposto alzando la voce verso la sfida di martedì a San Siro con il Benfica in Champions".