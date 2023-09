Davy Klaassen, arrivato a costo zero dall'Ajax nell'ultimo giorno di mercato, può essere convocato da Inzaghi già per Inter-Fiorentina. Lo garantisce il Corriere dello Sport tra le pagine della sua edizione odierna, ripercorrendo gli ultimi step dell'acquisto dell'olandese.

"Decisivo il lavoro dei suoi rappresentanti che sono riusciti a convincere l’Ajax, inizialmente restio, a lasciar andare il centrocampista gratuitamente, nonostante il contratto in scadenza nel 2024 - scrive il Corsport -. Il club nerazzurro, quindi, come era nei piani, non ha speso nulla per il cartellino, mentre Klaassen, ieri, dopo le visite mediche svolte al mattino (è sbarcato alle 8 a Milano), ha firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione a poco più di 1,5 milioni di euro. Nel pomeriggio ha fatto in tempo ad effettuare una sgambata alla Pinetina, ma solo oggi farà la conoscenza con Inzaghi e i nuovi compagni. Essendo già in condizione di giocare, è possibile che venga convocato già per il match di domani con la Fiorentina".