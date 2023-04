Franck Kessie guadagna 6,5 milioni netti a stagione e il Barcellona, per abbassare i costi, gli ha chiesto di tagliarsi l'ingaggio in vista della prossima stagione. "La risposta da parte del centrocampista ivoriano sarebbe stata negativa, anche perché non è che la situazione al momento della sottoscrizione dell’accordo fosse troppo diversa - conferma oggi il Corriere dello Sport -. La seconda fase del piano del presidente blaugrana prevede la compilazione di una lista di possibili partenti.

Nessuno, o quasi, è ritenuto incedibile, a cominciare dallo stesso Kessie, che secondo i media locali, oltre ad essere seguito dall’Inter - si parla con insistenza di un possibile scambio con Brozovic - ha molti estimatori anche in Premier League. Il Barça lo valuta 30 milioni".