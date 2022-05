Dopo aver lasciato il posto a Joaquin Correa contro l’Empoli, Edin Dzeko tornerà titolare al fianco di Lautaro nella finale di Coppa Italia di dopodomani. Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, sembra voler puntare sulla coppia che può essere definita titolare nel match che vale un trofeo con la Juve, almeno guardando i numeri: i due, infatti, hanno totalizzato finora 40 reti (23 il “Toro” e 17 il “Cigno” di Sarajevo) dandosi il cambio come trascinatori della squadra. "Nella prima parte della stagione, infatti, era stato l'ex Roma a “tirare”, soprattutto in Champions, con la fase a giorni conclusa con 3 centri in 6 gare, mentre il “collega”, in Europa, era rimasto a secco. Solo che in campionato, dopo 7 prodezze nelle prime 9 giornate, ne sono arrivate soltanto 6 nelle 27 successive. I 13 gol segnati in questa serie A, però, sono comunque quasi il doppio rispetto ai 7 mesi insieme nell’ultimo torneo con la maglia giallorossa", si legge sul quotidiano romano.