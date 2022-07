Ancora occhi puntati su Nikola Milenkovic, entrato anche nei radar di Viale della Liberazione, dove si cerca un difensore oltre a Gleison Bremer. L'ammiccamento al difensore della Fiorentina però non è così semplice. O meglio, l'Inter ammicca, ma non è detto che Nikola abbocchi. E il primo a credere in questa ipotesi è Vincenzo Italiano, che spera nella permanenza del ventiquattrenne serbo e addirittura garantisce per lui. Il classe '97 è "sempre più al centro del progetto viola in vista della prossima stagione" si legge sul Corriere dello Sport che parla di copione già "scritto, studiato e interpretato alla perfezione già un anno fa, quando dopo un lungo corteggiamento dalla Premier e alcune offerte sul mercato non troppo soddisfacenti il serbo si convinse ad accettare l’offerta della Fiorentina, prolungando di una stagione il suo contratto".