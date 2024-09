Nonostante tutto, l'idea di proseguire con il turnover non cambia nella testa di Inzaghi. E anche a Udine ci saranno variazioni volute oltre a quelle obbligate come la sostituzione di Barella.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Frattesi e Zielinski si giocano una maglia, ma potrebbero addirittura essere impiegati entrambi dall'inizio con la panchina iniziale per Mkhitaryan.

Inzaghi potrebbe riproporre un'Inter 'modello Manchester', con Bisseck per Pavard (anche lui apparso molto in difficoltà come l'armeno) e Taremi per uno tra Lautaro e Thuram.