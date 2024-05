Oggi Simone Inzaghi è atteso dal primo faccia a faccia con la nuova proprietà. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro insisterà nel chiedere che la quasi totalità dell’attuale gruppo venga confermata e che, soprattutto, non vengano “toccate” le pedine fondamentali.

Lo scorso anno non fu accontentato, mentre stavolta i suoi desideri potrebbero essere esauditi da Oaktree. Sono già stati presi Taremi e Zielinski, ma ora la necessità di Inzaghi è di avere una punta in più: la preferenza viene data a Gudmundsson. E attenzione al vice Sommer: Bento in prima fila secondo il quotidiano romano. Poi l'eventuale sostituto di Dumfries e un centrale.