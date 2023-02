"Missione Europa per Lautaro". Così oggi il Corriere dello Sport titola pensando all'argentino, protagonista del 2023 interista dopo la conquista del Mondiale in Qatar. Lo scorso anno, il Toro aveva messo paura al Liverpool, sbloccando il risultato ad Anfield poco prima del rosso di Sanchez. Già diverse le sue vittime illustri in Europa: oltre ai Reds, in questi anni colpiti anche Real Madrid, Dortmund e Barcellona. "Domani sera Lautaro ci proverà ancora. Per Inzaghi, il Toro ormai è la grande certezza in attacco.