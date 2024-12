L'Inter torna in campo oggi dopo il "riposo" di Firenze. Poi ci saranno 5 giorni di intervallo con il match di Leverkusen e altri 6 prima della Lazio. Significa che Inzaghi ridurrà il turnover? Secondo il Corriere dello Sport, magari sarà meno massiccio, ma si andrà comunque avanti con le rotazioni.



Oggi testa solo al Parma, considerato un avversario insidioso visto che si esalta con le big: vittorie con Lazio e Milan, pari con la Juve a Torino. Un avversario che, peraltro, a Milano non perde in campionato addirittura dal 2013. Anche per questo non deve sorprendere quindi che, a meno di sorprese o di avvicendamenti dell’ultimo momento, andrà in campo la stessa formazione che aveva cominciato la gara con la Fiorentina. La buona notizia per Inzaghi è il rientro di Carlos Augusto che attenua l’emergenza in difesa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.