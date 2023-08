Nonostante gli imprevisti di mercato e le attese per i nuovi innesti, la nuova Inter comincia a prendere forma. E le scelte di Simone Inzaghi per l'esordio in campionato contro il Monza iniziano a delinearsi. "Subito in campo i volti nuovi Sommer, Frattesi (a suon di prestazioni favorito su Mkhitaryan) e Thuram. L’altro ballottaggio riguarderebbe la fascia destra, dove Cuadrado rischia di compiere un sorpasso nel breve termine ai danni di Dumfries. L’olandese ha due settimane per difendere il proprio posto in campo", sostiene il Corriere dello Sport. Oggi intanto è fissata la ripresa degli allenamenti.