L'Inter di Inzaghi viaggia lanciata verso lo scudetto proprio come successe un anno fa al Napoli di Spalletti. Ad offrire il confronto è il Corriere dello Sport, ricordando che al termine della 28ª giornata di Serie A i partenopei erano avanti di 16 lunghezze rispetto alla Lazio seconda (71 a 55). Appena un punto in più dei nerazzurri, che però dovranno scendere in campo stasera a sono già a +15 dalla Juventu (72 a 57).

Per allungare in vetta, però, servirà sfatare il tabù Bologna. "Il Napoli chiuse il campionato scorso sempre con 16 punti in più rispetto alla seconda, ma alla 34ª giornata (così come alla 27ª) toccò il tetto dei 19 - ricorda il Corsport -. Questa Inter non si pone nessun limite e dopo tanto equilibrio, durato fino allo scontro diretto vinto a San Siro a inizio febbraio, ha preso il largo con decisione, sfruttando i passi falsi della squadra di Allegri e soprattutto vincendo sempre (9 di fila in Serie A) da inizio 2024 contro qualsiasi avversario". Un ritmo che nessuna rivale dei nerazzurri è riuscita a tenere.