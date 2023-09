La solita Inter contro la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, per la terza partita di fila, Inzaghi sceglierà l'undici consueto, anche perché Acerbi è recuperabile solo per la panchina e Mkhitaryan ha superato la contusione al ginocchio. In panchina anche Pavard - ieri primo allenamento ad Appiano per lui - e Sanchez, gli ultimi arrivati dal mercato. Davanti ancora Lautaro e Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.