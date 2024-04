Ieri Simone Inzaghi ha festeggiato il suo 48esimo compleanno anche con la dirigenza dell'Inter e con tutta la squadra, ricevendo anche una maglia dedicata con il numero 150 per celebrare le 150 panchine con l'Inter. Che in futuro potrebbero essere molte di più.

Come conferma il Corriere dello Sport, infatti, al termine della stagione Inzaghi incontrerà il club nerazzurro con l’obiettivo di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Un giusto riconoscimento per il grande lavoro del piacentino, arrivato in tripla cifre di vittorie (come Herrera, Mancini e Trapattoni), vantando una percentuale di successi del 67%.