Restano ancora alcune scelte da fare a livello di formazione per Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, gli ultimi nodi saranno sciolti nella rifinitura di stamattina a Coverciano. Il tecnico nerazzurro valuta alcune rotazioni, con Frattesi e Taremi che sperano in una maglia. Tra le certezze c'è l'impiego dal 1' di Dumfries, che poi lunedì non ci sarà per squalifica.

Tra le altre possibili novità potrebbe esserci anche il ritorno da titolare di Bisseck (al posto di Pavard), che in campionato non parte dal primo minuto dall’ultima sfida del 2024 a Cagliari anche a causa di quella distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra che l’ha tenuto fuori per quasi tutto il mese di gennaio. In settimana provato anche Acerbi con i titolari.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.