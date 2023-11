L'Inter torna nella sua "casa": la Champions League. Eh già perché - come sottolinea il Corriere dello Sport - l'Inter di Inzaghi si trova a suo agio sul palcoscenico europeo. Ha perso due vole con il Real e due volte col Bayern, ha sfiorato l'impresa ad Anfield, si è inchinato solo a Guardiola a Istanbul. In totale, appena 6 ko per Inzaghi in nerazzurro, poi 13 vittorie e 5 pari. Mentalità europea.

"Arrigo Sacchi gli chiede coraggio, spesso in passato ha criticato il suo calcio, ma la forza dei numeri è dalla parte di Simone", evidenzia il CdS.