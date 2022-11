Il dato nudo e crudo lascia allibiti: l'Inter ha incassato 18 gol in 8 trasferte. Un'enormità. E qui dovrà agire Inzaghi nella lunga sosta. Anche perché in casa i numeri sono opposti. "Difficile, comunque, individuare una ragione precisa per questa enorme disparità. Anche perché l’Inter non gioca in maniera diversa e nemmeno ha un atteggiamento differente nell’affrontare le sfide a San Siro e quelle in trasferta - spiega il Corriere dello Sport -. Qualcosa su cui ragionare, però, esiste. Ed è livello degli avversari, nettamente sbilanciato. Il metro di paragone è la media dei punti raccolti finora in classifica: per le squadre ospitate si attesta a quota 24,4, vale a dire tra il 7° e 8° posto, per quelle sfidate in trasferta, scende a 15,8, quindi attorno al 15°-16° posto. Non a caso, i nerazzurri hanno affrontato 4 confronti diretti lontano da casa (3 sconfitte poi il successo con l'Atalanta) e solo uno davanti ai propri tifosi, quello perso con la Roma".