Rotazioni inevitabili anche con il Napoli, che arriva tra l'Euroderby e la finale di Coppa Italia. L'Inter può chiudere il discorso piazzamento Champions nei 90 minuti con i neo campioni d'Italia: Inzaghi non avrà Mkhitaryan e Skriniar e quindi le scelte si riducono. "La tendenza dovrebbe essere confermata anche a Napoli, per poi puntare su Dzeko all’Olimpico mercoledì. Il ventaglio di soluzioni in attacco è comunque largo. L’allenamento di ieri non ha dato grosse indicazioni: oggi cominceranno realmente i ragionamenti in funzione del Napoli. In porta rimane il dubbio tra Onana e Handanovic: lo sloveno, impiegato in Inter-Sassuolo, aveva saltato per squalifica la semifinale di ritorno contro la Juve in Coppa Italia.

Potrebbe esserci lui all’Olimpico, nella finalissima, con Onana titolare a Napoli. Ma la miglior soluzione verrà stabilita comunque in queste ore. Così come su Acerbi, che si gioca un posto con Bastoni in difesa. Verso una maglia da titolare, in ogni caso, De Vrij. Probabile il turno di riposo per Darmian, a favore di D’Ambrosio", spiega il Corriere dello Sport.



PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.