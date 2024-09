Anche il Corriere dello Sport immagina un ampio turnover di Inzaghi per la sfida di domenica sera a Monza. Le sfide con City e Milan sono alle porte e, seppur senza snobbare la squadra di Nesta, cambiare qualcosa diventa non solo naturale ma obbligatorio.

In rampa di lancio - secondo il quotidiano romano - ci sono i vari Frattesi e Zielinski, ma va ricordato che Barella e Mkhitaryan, a differenza loro, in questa sosta sono rimasti ad Appiano: possibile vedere in campo dal 1' solo l'ex Sassuolo magari per l'armeno.

Occhio alla situazione di Calhanoglu, gestito da Montella con la Turchia dopo il problemino ai rotatori dell'anca: in caso di panchina, spazio ad Asllani, che invece con l'Albania ha giocato 180 minuti su 180.



PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.