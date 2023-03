"Come Penelope, l’Inter tesse la sua tela a San Siro e la disfa in trasferta. Ovvero vince in casa e perde quando si tratta di viaggiare". È l'incipit del pezzo del Corriere dello Sport che, all'indomani del ko di La Spezia, analizza la doppia faccia della squadra di Inzaghi tra casa e trasferta. L'Inter crea tanto e concede poco, ma riesce a sbagliare troppo lasciando poi altri punti preziosi in un campo nemico.