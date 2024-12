Doppia missione. L'Inter si divide tra Parma e Bayer Leverkusen. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per i nerazzurri "tutto in 5 giorni". La squadra di Inzaghi vuole tornare a farsi sotto in classifica dopo il rinvio del Franchi e accorciare dal Napoli capolista: per farlo servirà superare oggi il Parma, reduce dal successo sorprendente sulla Lazio. Nessuno vuole far scappare la squadra di Conte, da ieri priva anche dell'impegno in Coppa Italia: nel 2025 i nerazzurri avranno un calendario super intasato e allora è adesso che bisogna restare incollati.

Poi martedì torna la Champions, dove il traguardo del passaggio diretto agli ottavi è vicino ma non ancora certo. Servirà fare punti a Leverkusen, nella tana dei campioni di Germania, per evitare pericoli poi nelle ultime due giornate con Sparta Praga e Monaco (entrambe gare in programma a gennaio). Passare agli ottavi senza la gogna dei playoff vorrebbe dire anche risparmiarsi due gare a inizio 2025 e avere un po' di respiro in ottica scudetto. Oggi la priorità è il campionato, anche alla luce della classifica come spiega il quotidiano romano.