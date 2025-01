"Un sospiro di sollievo in chiave futura". Il Corriere dello Sport commenta così l'esito degli esami a cui si è sottoposto ieri Marcus Thuram: la lieve elongazione agli adduttori non lo mette ancora ufficialmente fuori dalla finale di Supercoppa di domani sera contro il Milan, ma i tempi sono stretti. Una nuova valutazione verrà fatta oggi e la "flebile speranza" è di poterlo portare almeno in panchina senza però correre nessun rischio.

Chi giocherà al fianco di Lautaro nel derby di domani? Per il Corsport la soluzione più quotata porta a Taremi, ma scalpita anche Correa e il ballottaggio resta aperto.