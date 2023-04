L'Inter in crisi ha bisogno soprattutto di ritrovare l'attacco e in particolare Lautaro Martinez . "L’ultimo gol su azione - segnato ovviamente da Lautaro - risale a un mese fa , al raddoppio contro il Lecce su assist di Dumfries.

Fin troppo poco per una squadra che in un mese rischia di giocarsi l’intera stagione e che durante l’inverno aveva balbettato in più occasioni, ma aveva comunque fatto affidamento sulle sentenze in area altrui del suo centravanti - si legge sul Corriere dello Sport -. Quel centravanti diventato leader a suon di gol e anche in termini di leadership e consapevolezza all’interno dello spogliatoio, come aveva dimostrato lo scossone davanti alle telecamere dopo la sconfitta di Bologna".