"Il popolo interista non fa calcoli ed è pronto a un pomeriggio da trascorrere con un occhio al campo e l'altro sullo smartphone per seguire in diretta il risultato del Milan al Mapei Stadium. Gli oltre 70.000 presenti (niente tutto esaurito perché nel settore ospiti sono stati venduti meno di 800 tagliandi) ci credono e comunque vada alla fine saluteranno la squadra". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, sottolineando l'amore del popolo nerazzurro che va oltre i risultati. "Non è previsto che la Supercoppa italiana e la Coppa Italia conquistate entrambe contro la Juve siano esposte: la speranza della dirigenza nerazzurra è che al termine del match sia montato in campo il palco per la premiazione e che l'ad della Lega De Siervo consegni il trofeo dello scudetto ad Handanovic".