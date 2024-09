L'Inter c’è anche in Champions. Come sottolinea il Corriere dello Sport, lo 0-0 conquistato all’Etihad Stadium lo dice forte e chiaro, soprattutto considerando la prestazione che va al di là del risultato di parità in casa di una delle più forti al mondo.

Secondo il quotidiano romano, il sistema difensivo di Inzaghi ha quasi annullato uno spauracchio come Haaland, con una gara di attesa ma mai passiva. Anzi, i campioni d'Italia hanno mostrato aggressività e ricerca sempre del gioco palla a terra, con un Barella eccellente. E per questo è lecito avere un pizzico di rammarico per tutta una serie di situazioni costruite nella maniera giusta ma poi rifinite o finalizzate in modo imperfetto.