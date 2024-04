Ulteriore nome nuovo per la difesa dell'Inter 24/25: Sam Beukema. A farlo è il Corriere dello Sport che, considerando il prezzo altissimo fatto dal Torino per Buongiorno (cifra più vicina ai 40 che ai 30 milioni), spiega come i nerazzurri potrebbero virare sull'olandese del Bologna.

Pagato 9 milioni lo scorso anno all'AZ Alkmaar, Beukema si è imposto subito da titolare, fornendo un rendimento altissimo. Tenuto conto delle qualità tecniche importanti, l'olandese potrebbe tranquillamente raccogliere l'eredità di Acerbi e/o De Vrij al centro della difesa interista. Il prezzo oggi è sui 20 milioni.



Alternative? Schuurs e Bijol profili che piacciono.