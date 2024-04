A 7 giornate dalla fine del campionato, l'Inter ha come obiettivo principale chiudere i giochi per lo scudetto il prima possibile. Sullo sfondo, però, ci sono anche dei record che potrebbero arricchire la cavalcata della banda di Inzaghi che al momento ha registrato la miglior media punti in un singolo girone di ritorno nella storia del campionato (2,83 a partita), frutto di 11 vittorie e un solo pareggio.

Nel caso in cui la cavalcata proseguisse, ricorda il Corriere dello Sport, il primato dei punti in un girone di ritorno verrebbe sfilato proprio alla Juventus che nella stagione 2015/16 era arrivata a quota 52. Per arrivare a questo nuovo primato, però, all'Inter serviranno almeno 6 vittorie su 7 partite disponibili.