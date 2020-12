Rimandato in attesa di giudizio (il mercato di gennaio). Il Corriere dello Sport fotografa così la prestazione di Christian Eriksen, ieri di nuovo lanciato come titolare da Antonio Conte dopo un mese e mezzo dall'ultima volta. "Eriksen è un giocatore della nostra rosa e si mette a disposizione: è giusto che l'allenatore decida a seconda delle opportunità. Tutti sono utili", ha commentato Beppe Marotta. Lasciando nelle mani del tecnico la gestione del danese da qui alla fine dell'anno. Compresa la partita di mercoledì col Napoli, dove la composizione del centrocampo dipenderà soprattutto dalle condizioni di Arturo Vidal. "La continuità - si legge sul Corsport - è quel che servirebbe al danese. Mentre Conte ha definito Sensi ancora lontano dalla miglior condizione, quindi Eriksen resta tra gli indiziati anche per il turno infrasettimanale. Qualità dispensata senza ancora i dovuti ritmi, perlomeno questa versione del danese non è stata la più malinconica".