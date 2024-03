La fuga dell'Inter passa (anche) da Napoli. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, con il chiaro riferimento all'impegno che attende la Juventus seconda in classifica nella trasferta del Maradona, mentre la capolista scenderà in campo 24 ore dopo in casa contro il Genoa. "La possibilità è che Lautaro e compagni prendano ancora di più il largo, cominciando a strizzare l’occhio a quel vantaggio da record (+22) registrato sempre dall’Inter nei confronti della Roma nella stagione 2006/07", scrive il giornale romano.

Se dovessero centrare un'altra vittoria lunedì contro i liguri, i nerazzurri eguaglierebbero in 27 gare i 72 punti fatti l'anno scorso in Serie A in 38 giornate, in cui arrivarono 12 sconfitte. Quest'anno il passo dell'Inter è nettamente diverso e le ha permesso di sprintare sui bianconeri nel girone di ritorno: a fine gennaio, dopo la Supercoppa, la squadra di Inzaghi si è ripresa la vetta andando a +1, poi è arrivato lo scontro diretto che ha portato al +4. Poi sono arrivati il +7, il +9 e l'attuale +12. In attesa del prossimo turno.