Proseguono i contatti tra l'Inter e Tiago Djalò: lo conferma anche il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. La comunicazione tra i nerazzurri e il portoghese è datata, ma non c'è ancora nulla di definito.

Il club nerazzurro vuole Djalò per la prossima stagione, prendendolo a zero considerando il non rinnovo con il Lille e contratto in scadenza nel 2024: l'idea è di avere un'alternativa di spessore per il reparto arretrato, evitando l'emergenza che Inzaghi sta vivendo in queste settimane. E il Lille? Potrebbe pensare di venderlo già a gennaio e questo è il pericolo per Marotta.