Incontro con il Genoa per discutere di Josep Martinez: è lui, ora, la priorità per l'Inter come vice-Sommer.

Secondo il Corriere dello Sport, il summit è servito a mettere dei punti fermi, a partire dalla richiesta economica dei liguri che si attesta attorno ai 15 milioni di euro. Ai nerazzurri, Martinez piace tantissimo e le complicazioni per Bento hanno fatto schizzare le quotazioni dello spagnolo. La dirigenza nerazzurra starebbe valutando alcuni giovani da proporre al Genoa per integrare l'offerta e abbassare l'esborso economico per un portiere che, inizialmente, sarà il dodicesimo, con la prospettiva di diventare il titolare in futuro.