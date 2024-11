Il Corriere dello Sport giustamente esalta la prova di Zielinski, che con il Lipsia è salito in cattedra e conferma l'ingresso sempre più prepotente nelle gerarchie di Inzaghi. Secondo il quotidiano romano, quella con i tedeschi è stata una prestazione arrivata a coronamento del percorso iniziale in nerazzurro. Insomma, il rodaggio è finito e ora Inzaghi sa di poter contare su un titolare in più.

E che titolare! Contro i tedeschi targati RedBull è arrivata la prova migliore: il numero 7 conta il 93% di precisione passaggi con tre grandi occasioni create su nove passaggi effettuati nell'ultimo terzo di campo; fanno la voce grossa i 71 tocchi, effettuati lungo tutta l'area sinistra del terreno di gioco, e le zero palle perse.