Il tour estivo dell'Inter avrà sede in Giappone, come annunciato ieri dal club nerazzurro: le date non sono state specificate, ma orientativamente si parla della fine di luglio. "Ancora non c’è un programma per quella tappa della preparazione, ma sono già da mettere in conto amichevoli prestigiose. A Tokyo, infatti, saranno presenti anche Bayern, Atletico Madrid e, soprattutto, Manchester City. Che sia l’occasione, allora, per una rivincita di Istanbul?", si domanda il Corriere dello Sport.