Scudetto, Champions e Coppa Italia: l'Inter punta a tutto. La parola Triplete è ormai stata sdoganata e il gruppo è consapevole della propria forza. Un'idea che ha preso forza ulteriore dal 2-0 di Bergamo contro un'Atalanta lanciatissima che però si è dovuta arrendere alle netta superiorità dei campioni d'Italia.

Di Triplete si parla anche nello spogliatoio, come svela oggi il Corsport. "E tale prospettiva ha generato una sorta di patto, una promessa spontanea: diamo tutto, facciamo il massimo, senza distrazioni, senza crearci problemi da soli, e poi vediamo come finisce - racconta il quotidiano romano -. E’ stato tutto automatico, non c’è stato bisogno che qualcuno prendesse la parola. E’ stato più un passaparola che ha trovato tutti concordi. Del resto uno dei segreti dell’Inter è proprio la compattezza del gruppo. Alla Pinetina si avverte il piacere di stare assieme e di condividere tutto. Chiaro che le vittorie aiutano, ma questa alchimia è cominciata anche prima di conquistare titoli e trofei. Pure l’atteggiamento di Inzaghi è stato fondamentale in questo senso. I giocatori lo seguono perché ha dimostrato che il suo sistema è vincente e che, così, riesce a tenere tutti coinvolti. Essendo stato calciatore, sa quando è il caso di concedere qualcosa di più. Ma ciò non significa che non sappia alzare la voce al momento giusto, seppure da quasi due anni le occasioni per farlo siano state davvero poche. In ogni caso è significativo come il tecnico nerazzurro non perda occasione per fare i complimenti ai suoi uomini e alla loro dedizione".

Due mesi a tutta, ritrovando la condizione migliore soprattutto in quegli uomini chiave che in stagione hanno avuto più di un contrattempo. Ecco, adesso sembra proprio che il livello si stia alzando nel momento in cui serve.