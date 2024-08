Ancora un paio di mesi per decidere in maniera definitiva il futuro dello stadio Meazza. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, restano in piedi diverse ipotesi, almeno questo si deduce dalle parole di Beppe Sala ("Credo che le squadre siano interessate all'opzione di riqualificare l'impianto. Intanto Milan e Inter continuano a esaminare anche le altre possibilità che hanno").

Il Milan resta indirizzato sulla costruzione del nuovo complesso a San Donato Milanese. L’Inter, in attesa di definire le strategie di Oaktree sulla questione, guarda alla zona di Rozzano, per la quale ad aprile ha rinnovato il diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025.

Bisogna capire se il progetto presentato da WeBuild basterà a convincere le società. La risposta - come spiega il quotidiano romano - arriverà entro un paio di mesi.