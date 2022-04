Il Milan (con una partita in più) resta davanti in classifica e lunedì il Napoli può riprendere l'Inter al secondo posto, ma il terzo successo consecutivo e il recupero di mercoledì 27 a Bologna permettono all' Inter di pensare positivo in chiave scudetto. Il successo nerazzurro del 'Picco, arrivato contro uno Spezia che aveva battuto il Milan e il Napoli, viene analizzato oggi anche dal Corriere dello Sport, che definisce la squadra di Inzaghi "di ferro".

A La Spezia l'Inter "è stata implacabile: ha concesso appena un paio di tiri nello specchio e, pur non giocando in maniera spettacolare come nella prima frazione con l'Hellas, ha sempre dato la sensazione di controllare il match - si legge -. È innegabile che la vittoria dell'Allianz Stadium di due settimane fa abbia "riacceso" la squadra. Fisicamente e mentalmente. E che adesso i nerazzurri non vogliano più commettere errori in una volata tricolore che si preannuncia appassionante. Inzaghi, dopo la semifinale di Coppa Italia di martedì, avrà l'ostacolo probabilmente più duro del suo percorso, la Roma di Mourinho: se lo salterà e farà il suo dovere al Dall'Ara, avrà il destino nelle proprie mani e non dovrà più pensare ai risultati delle altre. Ecco perché ieri non ha preso in considerazione l'idea di fare turn over: vittoria con in campo dal 1' i titolarissimi, anche se poi la sfida l'hanno chiusa Martinez e Sanchez, entrati per l'ultima mezzora e tornati entrambi al gol. Un motivo in più per sorridere".