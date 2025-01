Domani l'Inter sarà di scena a Lecce e l'obiettivo è quello di allungare una striscia incredibile: i nerazzurri, lontano da San Siro, dopo i pari con Genoa e Monza di inizio campionato, hanno infilato ben 7 vittorie di fila, con 22 gol segnati e appena 2 subiti, quelli a Udine alla prima tappa di questa striscia lunghissima. Oltre a quella in Friuli - come ricorda il Corsport - sono poi arrivate le vittorie con Roma, Empoli, Verona, Lazio, Cagliari e Venezia. Tutte senza che Sommer raccogliesse la sfera dalla sua porta.

In questo filotto, il protagonista è stato Lautaro con 5 reti all'attivo, seguito dal "gemello" Thuram e da Frattesi, che domani dovrebbe tornare titolare in campionato come non gli accadeva da Empoli (30 ottobre).