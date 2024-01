L'Inter, con un fiatone non previsto, batte il Verona e chiude in testa il girone d'andata. Campione d'inverno girando a quota 48 punti: tantissimi.

Traguardo platonico, come sottolinea il Corsport: non ci sono garanzie sullo scudetto, come testimonia anche il campionato di due anni fa, quando Inzaghi chiuse in testa alla 19esima giornata a quota 46, con un +4 sul Milan...

Ma è comunque un risultato che certifica il lavoro svolto al giro di boa, secondo il quotidiano romano. E quello della banda di Inzaghi è senza dubbio eccellente. I 48 punti messi insieme in 19 giornate sono il terzo miglior bottino nell’era dei 3 punti per la squadra nerazzurra, dopo i 51 del 2007/08 e i 49 del 2006/07. E in quei casi poi arrivò lo scudetto...