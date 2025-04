Nel momento cruciale della stagione, che vede l'Inter impegnata su tutti i fronti, Inzaghi "ha bisogno di trarre il meglio da tutta la rosa a disposizione, facendo alcuni cambi mirati per gestire le forze dei titolarissimi e un calendario così fitto". È quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport, provando a spiegare le possibili novità di formazione per la sfida di oggi contro il Cagliari dove dovrebbero riposare i più stanchi, su tutti Acerbi, Mkhitaryan e Thuram in attacco.

Il giornale parla di dubbio in regia tra Asllani e Calhanoglu, mentre come mezzala dovrebbe spuntarla Frattesi insieme a Barella. Arnautovic in attacco, Zalewski a destra e Dimarco a sinistra le altre new entry rispetto al martedì di Champions.