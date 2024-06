Anche il Corriere dello Sport sottolinea il primato nerazzurro pure dal lato tifo: con 72.838 tifosi di media a partita (l’anno scorso furono 72.641), l'Inter comanda davanti a Milan (72.008) e Roma (62.956). E allora è ancora più chiaro il motivo per il quale anche Oaktree mette in primo piano il file stadio.



L'impianto di proprietà è uno dei nuovi pilastri individuati dal fondo californiano per aumentare il valore del club con un asset che garantisca ricavi maggiori. Come spiega il quotidiano romano, nei piani di Oaktree c’è l’idea di accelerare, dando al club ulteriori risorse fresche e ancor di più rispetto a quanto fatto negli ultimi anni con il boom sugli spalti a San Siro.