Non andranno in scena oggi le visite mediche di Francesco Acerbi per conto dell'Inter. Il difensore, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, dovrà pazientare ancora 1-2 giorni prima di approdare in nerazzurro dopo che il fine settimana scorso se n'è andato senza il via libera necessario per chiudere l'operazione con la Lazio. Oggi, ci saranno nuovi contatti tra l'agente del calciatore, Federico Pastorello, e la sede di viale della Liberazione per sistemare gli ultimi dettagli prima di far partire l'iter che prevede le visite mediche e la firma sul contratto (mercoledì?). Con Lotito l'intesa c'è sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni e il giocatore ha dato il suo contributo rinunciando alle mensilità di luglio e agosto pur di favorire l'accordo tra i club. A Milano guadagnerà 2,1 milioni netti fino al termine della stagione".