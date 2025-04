Uno degli obiettivi dell'Inter oggi al Dall'Ara sarà portare a casa punti, conquistare la vetta e ritrovare il clean sheet, con l'ultimo che risale al match con l’Atalanta del 16 marzo, giusto prima della sosta per le nazionali. "Un 2-0 in cui bergamaschi fecero una grande fatica a costruire occasioni. Dalla ripresa, invece, 6 gare sempre con la porta violata e ben 8 reti incassate", ricorda il Corriere dello Sport.

Oggi l'avversario sarà il Bologna, squadra in cui ci sarà un osservato speciale in vista della prossima estate, quando l'Inter farà almeno un colpo in difesa. uno dei candidati è il rossoblu Sam Beukema, colonna del reparto arretrato di Italiano e da tempo nei radar del club nerazzurro.