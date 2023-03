Inter-Fiorentina di sabato prossimo aprirà un aprile di prove-verità per Simone Inzaghi, atteso da nove partite in trenta giorni in cui si giocherà la continuità in Champions, in Coppa Italia e nella corsa ai primi quattro posti in campionato. "Ce n'è abbastanza per inserire materiale a una stagione un po’ contraddittoria. Senza, possibilmente, disperdere troppe energie. Cominciando da sabato pomeriggio, con la visita della Fiorentina a San Siro. Si tratta dell'ultima squadra in grado di segnare tre gol all'Inter in campionato.