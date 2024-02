L'obiettivo resta il solito, anche se ci saranno diversi cambi di formazione: l'Inter vuole vincere. A Lecce, i nerazzurri cercano il decimo successo in questo 2024, finora contrassegnato solo da successi. Percorso netto che nessuno vuole interrompere ad Appiano Gentile.

Come spiega il Corsport, conquistare i 3 punti pure a Lecce lancerebbe l’Inter a quota 66 in classifica. Con 25 gare disputate, vorrebbe dire una media di 2,64. Che, proiettata su 38 giornate, porta a 100 punti finali. Si tratterebbe della seconda volta nella storia che, nella Serie A a 20 squadre, viene raggiunta la tripla cifra a fine torneo. Finora c’è riuscita soltanto la Juventus, che ne mise assieme addirittura 102 nel 2013/14, ultima stagione con Conte in panchina.

Nel nuovo anno, l’Inter ha impresso una clamorosa accelerazione proprio nel momento in cui molti, non solo le rivali dirette, immaginavano potesse perdere qualche colpo. Dalla Supercoppa alle trasferte con Fiorentina e Roma, con in mezzo lo scontro diretto con la Juve, fino al duello con l'Atletico in Champions. Quest'Inter corre e non vuole fermarsi.