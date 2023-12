Ci sono tre assenze certe per Inzaghi in vista dell'impegno di domani al Meazza contro l'Udinese. Si tratta del lungodegente Pavard e degli olandesi De Vrij e Dumfries.

Come spiega il Corsport, anche oggi De Vrij e Dumfries proseguiranno con le loro terapie e ci vorrà una settimana prima di rivederli sui campi di Appiano, quindi certa la loro defezione anche per Real Sociedad e Lazio. Pavard, invece, sta già svolgendo lavoro personalizzato sul campo e accelera: sempre più verosimile rivedere il nome dell'ex Bayern nella lista dei convocati per la trasferta dell'Olimpico di domenica 17.