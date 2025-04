"Il Napoli ha fatto il suo, ora tocca all’Inter rispondere. Con tutta la pressione del caso, evidentemente". Comincia così uno dei pezzi pubblicati sulle pagine del Corriere dello Sport nel giorno in cui i nerazzurri faranno tappa nell'insidiosa Bologna, a 24 ore di distanza dal sofferto successo azzurro a Monza, anche se "in casa nerazzurra nessuno si era mai illuso che ci potesse scappare la sorpresa".

Quello nerazzurro è comunque un gruppo esperto e, sottolinea il quotidiano romano, è difficile immaginare che si possa lasciar condizionare dal risultato del Napoli e dal fatto di giocare dopo la squadra di Conte. Anche perché nel prossimo turno accadrà il contrario. Per restare davanti in solitaria è obbligatorio non perdere contro i rossoblu, con una vittoria che garantirebbe a Lautaro e soci di avere un altro jolly da giocarsi più avanti. Serviranno attenzione e concentrazione. "La gara da replicare è quella con l’Atalanta, prima della sosta, vinta con lucidità e solidità. Da evitare, invece, di ripetere quanto accaduto con il Parma, con la squadra nerazzurra che, sopra di 2 gol, staccò la spina nella ripresa, permettendo agli emiliani di pareggiare".