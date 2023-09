"Meno chili e meno centimetri per andare ancora più veloce". Il Corriere dello Sport sottolinea come l'Inter abbia cambiato volto dopo la rivoluzione attuata nel mercato estivo. Sono cambiati tantissimi giocatori e le caratteristiche nuove differiscono da quelle che erano presenti ad Appiano fino a poche settimane fa. "Potrebbe essere questo uno dei segreti della nuova Inter.

Se la fisicità era uno dei tratti che contraddistingueva la squadra nerazzurra, rispetto alla scorsa stagione, la truppa di Inzaghi ora è più leggera e meno alta - si legge -. Nello specifico si tratta, in media, di circa 2,5 centimetri (182,08 contro 184,5) e di circa un paio di chili (75,78 contro 77,96). Sono sufficienti per volare in campo, come è accaduto nelle prime tre giornate? Beh, in queste prime uscite stagionali, l’Inter ha dato proprio questa impressione, ovvero una manovra rapida e veloce, che spesso e volentieri ha sorpreso gli avversari". Insomma: più qualità, più velocità e meno fisicità.