Le motivazioni alla base della differenza di rendimento tra Serie A e Champions Leauge. "La verità è che per molti nerazzurri (e ce ne sono diversi con il futuro in bilico…) questa Champions rappresenta un’occasione unica e forse irripetibile, mentre inseguire un semplice quarto posto in campionato sia un obiettivo che non scalda, che non coinvolge", assicura il Corriere dello Sport. Starà a Inzaghi convincere il gruppo che raggiungere il quarto posto è vitale per il club.