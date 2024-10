Dopo tanta sofferenza, l'Inter strappa la vittoria in casa dello Young Boys e continua il percorso positivo intrapreso dopo il cocente ko nel derby. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è servita una zampata di Thuram in pieno recupero su assist del solito Dimarco liberato in precedenza da un tacco di Lautaro: tre titolari entrati in corsa. E forse non è un caso, puntualizza il quotidiano romano.

Erano stati 7 i cambi rispetto all'Olimpico, facendo fatica a ritrovare le consuete linee di gioco. E avrà inciso certamente il sintetico di Berna. Il Corsport evidenzia l'assenza di Calhanoglu, pedina fondamentale per Inzaghi. E chiaramente il rigore fallito di Arnautovic non ha pesato poco...