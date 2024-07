Il Bologna continua la sua caccia a un difensore centrale e, in attesa della risposta di Hummels, nel mirino del diesse Sartori restano anche Bijol dell'Udinese, Otavio del Porto e Sutalo dell'Ajax.

Come spiega oggi il Corriere dello Sport, i rossoblu iniziano ad avere fretta sul fronte del tedesco a parametro zero dopo l'addio al Dortmund. E viene sottolineato come Bijol, Otavio e Sutalo siano i difensori più graditi in alternativa a Hummels, ma al tempo stesso anche quelli più costosi (soprattutto i primi due, con lo sloveno che piace e non poco anche all'Inter).